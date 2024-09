"Razem z przypadku" od 20 września w kinach. Zobacz zwiastun

Zobacz zwiastun filmu "Razem z przypadku"

Dita razem ze swoją partnerką Suadą i jej dwiema córkami tworzą barwną rodzinę, która bardziej przypomina komunę niż zwyczajny dom. Przestrzeń dzielą z Tonim i jego kolejnymi partnerami oraz dwiema szukającymi schronienia dziewczynami. Pozorna sielanka kończy się jednak, gdy Suada umiera. Dita – niezależna i nigdy niemarząca o dzieciach – staje przed wyzwaniem opieki nad zbuntowanymi córkami Suady. Razem rzucają wyzwanie obyczajom, aby uratować nietypową rodzinę. Goran Stolevski jest reżyserem i scenarzystą pochodzącym z Macedonii, który zdobył uznanie dzięki swojemu unikalnemu stylowi "verité". Jego film " Would You Look at Her " zdobył nagrodę na Sundance Film Festival. Stolevski aktywnie wspiera prawa mniejszości seksualnych i zaangażowany jest w działania na rzecz społeczności LGBTQ+. Filmy pełnometrażowe " You Won’t Be Alone " (2022), " Of an Age " (2022).został nagrodzony na MFF w Wenecji - Biennale Cinema 2023:- Lew Queer - Najlepszy film o tematyce homoseksualnej: Goran Stolevski- Nagroda Specjalna - Nagroda Fundacji Persona, Lavoro, Ambiente" za film o tematyce dotyczącej środowiska lub pracy - wyróżnienie specjalne: Goran StolevskiProdukcja otrzymała wyróżnienia dla Najlepszej Koprodukcji oraz laur dla Najlepszego Aktora w Koprodukcji za rolę Vladimira Tintora na Pula Film Festival.to koprodukcja: Macedonii Północnej, Polski, Chorwacji, Kosowa i Serbii.Dystrybutorem filmu jest firma Madness Distribution.Film na ekranach polskich kin od 20 września 2024.