Legenda ekranu i laureat Oscara gwiazdą 5. sezonu "Detektywa"

Piaty sezon antologii "Detektyw" zyskuje swoją gwiazdę. Jak donosi portal Deadline, negocjacje dotyczące roli głównej w nowej serii odcinków prowadzi sam Nicolas Cage. Dla laureata Oscara będzie to dopiero drugi poważny występ na małym ekranie.

Co wiemy o piątym sezonie "Detektywa"?



Głównym bohaterem nowej serii ma zostać detektyw Henry Logan. Wpada on na trop sprawy, która będzie stanowiła oś fabuły całego sezonu. 

Francesca Orsi, szefowa działu filmów i seriali w HBO, ujawniła już wcześniej, że bohaterowie nowej odsłony będą poruszać się po stanie Nowy Jork, w okolicach Jamaica Bay.

Jak zapewnia showrunnerka Issa Lopez, twórczyni nowej serii, a także poprzedniej o podtytule "Kraina nocy", widzowie odnajdą elementy fabuły łączące obie odsłony. Każda pozostanie jednak oddzielną historią z różnymi bohaterami.

Na razie nie wiadomo, czy Cage podpisał już swój kontrakt, czy jeszcze dyskutuje z producentami. Dla aktora będzie to dopiero druga główna rola w serialu. Pierwszą w jego bogatym dorobku zobaczymy już niedługo, w czekającym na premierę "Spider-Noir" od Prime Video.

Zdjęcia do piątego sezonu "Detektywa" mają ruszyć w 2026 roku. Na premierę będziemy musieli poczekać do 2027.

O czym opowiadał "Detektyw: Kraina nocy"?



Gdy nad Ennis na Alasce zapada długa zimowa noc, sześciu mężczyzn pracujących w badawczej stacji arktycznej znika bez śladu. Żeby rozwikłać tę sprawę, Liz Danvers i Evangeline Navarro będą musiały stawić czoła ciemności, jaką noszą w sobie, oraz wykopać demony ukryte pod wiecznym lodem.

Główne role w "Krainie nocy" zagrały Jodie Foster oraz Kali Reis. W obsadzie znaleźli się także Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella LaBlanc oraz John Hawkes.

