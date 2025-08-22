Legenda ekranu i laureat Oscara gwiazdą 5. sezonu "Detektywa"

Piaty sezon antologii "Detektyw" zyskuje swoją gwiazdę. Jak donosi portal Deadline, negocjacje dotyczące roli głównej w nowej serii odcinków prowadzi sam Nicolas Cage. Dla laureata Oscara będzie to dopiero drugi poważny występ na małym ekranie.
Co wiemy o piątym sezonie "Detektywa"?
Głównym bohaterem nowej serii ma zostać detektyw Henry Logan
. Wpada on na trop sprawy, która będzie stanowiła oś fabuły całego sezonu.
Francesca Orsi, szefowa działu filmów i seriali w HBO, ujawniła już wcześniej, że bohaterowie nowej odsłony będą poruszać się po stanie Nowy Jork, w okolicach Jamaica Bay
.
Getty Images © Jeff Kravitz
Jak zapewnia showrunnerka Issa Lopez
, twórczyni nowej serii, a także poprzedniej o podtytule "Kraina nocy", widzowie odnajdą elementy fabuły łączące obie odsłony. Każda pozostanie jednak oddzielną historią z różnymi bohaterami.
Na razie nie wiadomo, czy Cage
podpisał już swój kontrakt, czy jeszcze dyskutuje z producentami. Dla aktora będzie to dopiero druga główna rola w serialu. Pierwszą w jego bogatym dorobku zobaczymy już niedługo, w czekającym na premierę "Spider-Noir
" od Prime Video.
Zdjęcia do piątego sezonu "Detektywa
" mają ruszyć w 2026 roku. Na premierę będziemy musieli poczekać do 2027.
O czym opowiadał "Detektyw: Kraina nocy"?
Gdy nad Ennis na Alasce zapada długa zimowa noc, sześciu mężczyzn pracujących w badawczej stacji arktycznej znika bez śladu. Żeby rozwikłać tę sprawę, Liz Danvers i Evangeline Navarro będą musiały stawić czoła ciemności, jaką noszą w sobie, oraz wykopać demony ukryte pod wiecznym lodem.
Główne role w "Krainie nocy" zagrały Jodie Foster
oraz Kali Reis
. W obsadzie znaleźli się także Finn Bennett
, Fiona Shaw
, Christopher Eccleston
, Isabella LaBlanc
oraz John Hawkes
.
Recenzja serialu "Detektyw: Kraina nocy"