Gwiazda "Strażników Galaktyki" miłością Henry'ego Cavilla w remake'u "Highlandera"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Karen+Gillan+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+%22Highlandera%22.+Zostanie+mi%C5%82o%C5%9Bci%C4%85%C2%A0Henry%27ego+Cavilla-162570
Gwiazda &quot;Strażników Galaktyki&quot; miłością Henry'ego Cavilla w remake'u &quot;Highlandera&quot;
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Gdy wydawało się, że obsada nowego "Highlandera" jest już niemal zamknięta, dziś portal The Hollywood Reporter przychodzi z informacją o kolejnym prestiżowym dodatku do nadchodzącego widowiska. Zdaniem dziennikarzy Karen Gillan, znana szerzej jako Nebula z serii "Strażnicy Galaktyki", wcieli się w życiową miłość głównego bohatera filmu.

Może być tylko jeden... Remake "Nieśmiertelnego"



"Highlander" to nowa wersja słynnego "Nieśmiertelnego" z Christopherem Lambertem. W nowej wersji w tytułowego bohatera wcieli się Henry Cavill. W obsadzie jest również Russell Crowe jako Juan Sanchez-Villalobos Ramirez, Dave Bautista w roli Kurgana czy Marisa Abela, która odegra zupełnie nową, nieobecną w oryginale bohaterkę. 

GettyImages-2218364745.jpg Getty Images © Amy Sussman


Tę obsadę wzbogaciła dziś Karen Gillan, szkocka aktorka znana ze swoich występów w kinowym uniwersum Marvela czy niedawnym "Życiu Chucka" na podstawie prozy Stephena Kinga. W nowym "Highlanderze" wcieli się w postać Heather MacLeod; śmiertelną żonę Connora oraz miłość jego życia, odegraną w oryginale przez Beatie Edney.

Przypomnijmy, że oryginalny "Highlander" z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...



Nowy "Nieśmiertelny" nie będzie wierną kopią oryginału. Twórcy zapowiadają mocniej rozbudowaną mitologię i więcej nieśmiertelnych. Jednak Cavill wciąż będzie MacLeodem, a Crowe jego mentorem Ramirezem.

Scenariusz nowej wersji przygotował Michael Finch. Za kamerą stanie Chad Stahelski. Całość powstaje dla należącego do Amazonu studia United Artists.

"Nieśmiertelny" – zwiastun filmu


