Gwiazda "Strażników Galaktyki" miłością Henry'ego Cavilla w remake'u "Highlandera"

Gdy wydawało się, że obsada nowego "Highlandera" jest już niemal zamknięta, dziś portal The Hollywood Reporter przychodzi z informacją o kolejnym prestiżowym dodatku do nadchodzącego widowiska. Zdaniem dziennikarzy Karen Gillan, znana szerzej jako Nebula z serii "Strażnicy Galaktyki", wcieli się w życiową miłość głównego bohatera filmu.
Może być tylko jeden... Remake "Nieśmiertelnego" "Highlander"
to nowa wersja słynnego "Nieśmiertelnego
" z Christopherem Lambertem
. W nowej wersji w tytułowego bohatera wcieli się Henry Cavill
. W obsadzie jest również Russell Crowe
jako Juan Sanchez-Villalobos Ramirez, Dave Bautista
w roli Kurgana czy Marisa Abela
, która odegra zupełnie nową, nieobecną w oryginale bohaterkę.
Getty Images © Amy Sussman
Tę obsadę wzbogaciła dziś Karen Gillan
, szkocka aktorka znana ze swoich występów w kinowym uniwersum Marvela czy niedawnym "Życiu Chucka
" na podstawie prozy Stephena Kinga
. W nowym "Highlanderze
" wcieli się w postać Heather MacLeod; śmiertelną żonę Connora oraz miłość jego życia, odegraną w oryginale przez Beatie Edney
.
Przypomnijmy, że oryginalny "Highlander
" z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...
Nowy "Nieśmiertelny
" nie będzie wierną kopią oryginału. Twórcy zapowiadają mocniej rozbudowaną mitologię i więcej nieśmiertelnych. Jednak Cavill
wciąż będzie MacLeodem, a Crowe
jego mentorem Ramirezem.
Scenariusz nowej wersji przygotował Michael Finch
. Za kamerą stanie Chad Stahelski
. Całość powstaje dla należącego do Amazonu studia United Artists.