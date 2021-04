"Rysa" – na podstawie tej powieści powstał znakomity serial!

Sensacyjna. Poruszająca. Gwarantująca emocje aż do ostatniej strony. Na podstawie znakomitej powieści "Rysa" Igora Brejdyganta powstał głośny serial w gwiazdorskiej obsadzie (w rolach głównych m.in. Julia Kijowska Dawid Ogrodnik ), emitowany od 13 kwietnia na AXN, a w księgarniach na fanów serialu czeka także nowe wydanie książki.Współczesna Warszawa. Do wydziału zabójstw trafia Monika – policjantka po przejściach. Czy uda jej się wyjaśnić serię morderstw dokonywanych w Warszawie? Czy poradzi sobie z patriarchalnym światem policji? Jedno jest pewne. Wszelkie tropy zaprowadzą ją do własnej przeszłości. Do rysy..."Rysa" to trzymające w napięciu połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, którego największym atutem jest wyrazista kreacja komisarz Moniki Brzozowskiej, kobiety po przejściach, z bolesną przeszłością i mroczną zagadką do rozwikłania. W tę jednocześnie wrażliwą i odważną, a przy tym przekonującą postać w serialu wcieliła się Julia Kijowska Dlaczego w zmaskulinizowanym policyjnym świecie pisarz postawił na kobiecą bohaterkę? "Bo lubię kobiety, bo obracam się głównie wśród kobiet, mam żonę i dwie prawie już dorosłe córki, bo uważam, że kobiety są tak naprawdę silniejsze, ale inni uważają, że są słabsze, więc – żeby było bardziej interesująco – obsadziłem słabość, by skonfrontowała się z mocą, ciemną mocą" – mówi autor.Skomplikowany, chociaż nieoczywisty portret psychologiczny bohaterki sprawia, że powieść Igora Brejdyganta to przekonująco opowiedziana przez mężczyznę opowieść o kobiecie, która stara się odnaleźć w patriarchalnym policyjnym świecie, wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. To właśnie za to "Rysę" docenili zarówno czytelnicy, jak i widzowie.Nowe, serialowe wydanie "Rysy" z aktorami na okładce już czeka na Was w księgarniach (np. tutaj: https://www.empik.com/rysa-wydanie-filmowe-brejdygant-igor,p1264051595,ksiazka-p ).