Elle Fanning i Dakota Fanning będą siostrami

) i Dakota Fanning ) spotkają się wreszcie na dużym ekranie. Zagrają siostry w dramacieJest to kolejne podejście do ekranizacji powieści Kristin Hannah wydanej w Polsce pod tytułem. Przed kilkoma laty miała ją wyreżyserować Michelle McLaren . Teraz okazuje się, że za kamerą stanie Mélanie Laurent , która niedawno miała okazję pracować z Elle Fanning przy okazji filmuinspirowany jest biografią bohaterki francuskiego ruchu oporu Andrée de Jongh. To historia dwóch sióstr Isabelle i Vianne. Dzieli je wszystko: wiek, okoliczności, w jakich przyszło im dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności. Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci z czasem staje się dramatycznie wysoka...Autorką scenariusza jest Dana Stevens ).