"Shazam" mocny w Ameryce Łacińskiej, słaby w Chinach

Za nami weekend, który zdominował nowy kinowy superboahter.trafił do kin w 79 krajach i z łatwością zdobył pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ jednak film wyświetlany jest w wielu krajach od środy, to łącznie po pierwszym weekendzie ma już 102 miliony dolarów. Jest to szósta zachodnia premiera tego roku, której zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów.nie jest jednak uniwersalnym hitem. Pierwsze miejsce zajął w 60 krajach. Jednym z tych, gdzie ta sztuka się nie udała, są Chiny. Przed premierą spodziewano się otwarcia na poziomie 45 milionów dolarów. W rzeczywistości zgarnął 29,6 mln dolarów (30,5 mln wraz z czwartkowymi pokazami) i jest pierwszym od dłuższego czasu komiksowym widowiskiem, które nie zajęło pierwszego miejsca.Dużo lepiejwypadł w Meksyku, gdzie zarobił znakomite 6,2 mln dolarów. Po pierwszym tygodniu wyświetlania ma też 5,3 mln dolarów w Wielkiej Brytanii i Rosji. Z Brazylii pochodzi zaś 5,1 mln dolarów.Drugie miejsce zajmuje chińska produkcja(P Storm). Akcyjniak w pełni wykorzystał fakt, że wiele osób miało w Chinach wolne z okazji święta zmarłych. W weekend film zarobił. Ponieważ jednak w kinach jest już od środy, to łącznie na jego koncie widnieje suma 52,4 mln dolarów.nie miał przed tygodniem najlepszego otwarcia, ale ostatni weekend trzymał się całkiem mocno. Jego wpływy spadły o 1/4. W wielu krajach, w tym tak liczących się jak Francja (-19%), Włochy (-26%), Hiszpania (-22%), pozostał numerem jeden. Globalnie wpływy baśniowego widowiska przekroczyły 200 milionów dolarów.Na czwartym miejscu znalazła się nowość,. Horror trafił do 46 krajów. W większości debiutował na miejscach drugim lub trzecim. Tylko w Finlandii okazał się numerem jeden. Jeśli chodzi o wpływy, to najlepiej film poradził sobie w Rosji, skąd pochodzi 3,1 mln dolarów. W Wielkiej Brytanii zgarnął 2 miliony dolarów. Tyle samo zarobił w Meksyku. Z Niemiec pochodzi 1,5 mln. Ogólnie weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak horror miał w wielu krajach premierę w środę lub czwartek, to łącznie zarobił 17,3 mln dolarów.Piąte miejsce w naszym zestawieniu zajęła bollywoodzka produkcja. Film trafił właśnie do kin w Chinach, gdzie w weekend zarobił. Obraz debiutował w środę, więc łącznie na koncie ma 13,8 mln dolarów.Ostatnim filmem, który zdołał przekroczyć w miniony weekend 10 milionów dolarów jest. Film zgarnął, dzięki czemu w skali całego globu stał się szóstą zachodnią premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 200 milionów (3/4 tej kwoty pochodzi jednak z USA). Jedynym krajem, w którym horror miał teraz premierę, były Włochy, gdzie jednak zajął dopiero czwarte miejsce z niecałymi 700 tysiącami dolarów na koncie. Najlepszymi rynkami były: Korea Południowa (2,1 mln dolarów), Australia (1,2 mln) i Wielka Brytania (1,2 mln).