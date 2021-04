"Szybcy i wściekli 9" śpieszą się do Chin

Jeśli już bardzo, bardzo nie możecie się doczekać premiery najnowszej 9. części " Szybkich i wściekłych " – " Szybkich i wściekłych 9 " – najszybciej obejrzycie go w Chinach. Właśnie ogłoszono, że film trafi do chińskich kin 21 maja, czyli 5 tygodni przed otwarciem w USA planowanym na 25 czerwca. Możecie też wybrać Koreę (19 maja), Rosję, Zjednoczone Emiraty Arabskie (w obu od 20 maja), Hongkong, Tajwan, Singapur bądź Wietnam, bo i do tych krajów " F9 " dojedzie szybciej niż do Ameryki.Przypomnijmy, że premiera " Szybkich i wściekłych 9 " została wyznaczona pierwotnie na maj 2020 roku. W marcu jednak, kiedy kina na całym świecie zostały zamknięte, Universal przeniósł film na kwiecień 2021. A później na koniec maja. A później rozważano Święta...Niedawno pojawił się nowy zwiastun " F9 ". Dajcie znać, jak Wam się podoba.Polska premiera filmu " Szybcy i wściekli 9 " planowana jest 25 czerwca.