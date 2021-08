"Szybcy i wściekli 9" osiągają 700 mln dolarów wpływów

W środę na konferencji CinemaCon w Las Vegas swoją prezentację miała wytwórnia Universal Pictures. Jej szefowie oprócz chwalenia się nadchodzącymi premierami mieli też okazję do triumfowania. Tego samego dnia globalne wpływy widowiska akcji " Szybcy i wściekli 9 " przekroczyły granicę 700 milionów dolarów. Jest to jedyna hollywoodzka premiera tego i ubiegłego roku, której się to udało.Obecne globalne wpływy " Szybkich i wściekłych 9 " wynoszą 700,6 mln dolarów. Najważniejszym rynkiem okazały się Chiny (203,9 mln dolarów). Jest to dopiero 11 amerykańska premiera z ostatnich pięciu lat, której wpływy w Chinach przekroczyły 200 milionów dolarów. Szybcy i wściekli 9 " sporo zarobili też w: Stanach Zjednoczonych (172,6 mln dolarów), Meksyku (26 mln), Japonii (25 mln i film wciąż jest w czołówce tamtejszego box office'u, ponieważ miał premierę parę tygodni temu), Wielkiej Brytanii (22,6 mln) i Niemczech (20,7 mln). Widowisko osiągnęło to wszystko bez jednoczesnej dystrybucji internetowej. Szybcy i wściekli 9 " globalnie są drugim najbardziej kasowym filmem tego roku. Poza zasięgiem wydaje się być chińska produkcja " Ni Hao, Li Huan Ying " (Hi, Mom), która w samych Chinach zarobiła ponad 822 miliony dolarów.