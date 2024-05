"TRON: Ares" – zdjęcia zakończone! Ekipa "przekroczyła granice"

Co wiemy o widowisku "TRON: Ares"?

Zwiastun filmu "TRON: Dziedzictwo"

będzie opowiadać o wydarzeniach, które mogą zmienić historię relacji człowieka ze sztuczną inteligencją.wciela się w zbuntowany program o nazwie Ares. Jego celem jest przedostanie się z wirtualnego świata do świata realnego.Na razie nie wiemy nic o tym, by w filmie miały pojawić się gwiazdy poprzednich części: Garrett Hedlund Bruce Boxleitner . Łącznikiem z wcześniejszymi filmami będzie jednak. Jego udział został oficjalnie potwierdzony przez studio Disneya.Grany przez Bridgesa Kevin Flynn to genialny twórca gier komputerowych. W pierwszym " TRONie " z 1982 roku bohater włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata. Tam musi walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu.Zrealizowany 28 lat później sequel opowiadał z kolei o synu Kevina, Samie. Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, chłopak zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, w którym tamten żył przez ostatnie 25 lat.