"Tomb Raider 2" ma nową reżyserkę. To autorka "Krainy Lovecrafta"

Zmiany, zmiany, zmiany. Ben Wheatley (" Rebeka ", " Free Fire ") nie będzie jednak reżyserem widowiska " Tomb Raider 2 ". Jego miejsce zajęła twórczyni serialu " Kraina Lovecrafta Wszystko wskazuje również na to, że dotychczasowe pomysły fabularne trafiły do kosza. Green ma bowiem również przygotować nowy scenariusz filmu. Poprzednią wersję pisała stałą współpracowniczka Wheatleya Kontynuacja widowiska " Tomb Raider " została potwierdzona w kwietniu 2019 roku. Pierwotnie premierę dwójki planowano na marzec 2021 roku. Ponieważ projekt wciąż nie ma gotowego scenariusza, w październiku minionego roku MGM skasowało tę datę bez podawania nowej.Obecnie jedynym pewnikiem jest to, że jako Lara Croft ponownie wystąpi Alicia Vikander