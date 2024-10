"Uznany za niewinnego" antologią? Nowe informacje o 2. sezonie

"Uznany za niewinnego" będzie antologią? Nowi bohaterowie, nowa sprawa

O czym opowiadał sezon pierwszy "Uznanego za niewinnego"?

Zwiastun serialu "Uznany za niewinnego"

Według źródeł portalu Deadline serwis streamigowy i współprodukujący serial Warner Bros. TV nabyły prawa do niewydanej powieści "" autorstwa Jo Murray. Książka trafi na półki wiosną 2026 roku., prawniczka, która będzie obrończynią w procesie o morderstwo. To jej pierwsze tego typu zlecenie. Nie czuje się przygotowana do sprawy, ale oskarżony nie chce innego adwokata. Co gorsza, na sali rozpraw bohaterka spotka się ze swoim mężem, oskarżycielem. Oprócz walki o sprawiedliwy wyrok będzie musiała zadbać, aby sekrety z jej przeszłości nie wyszły na światło dzienne.Deadline zauważa, że decyzja o ekranizacji powieści nie rozstrzyga, jak będzie wyglądał drugi sezon serialu. Twórcy na pewno wprowadzą poprawki, a może jedynie będą inspirowali się motywami z "Dissection of a Murder". Ponoć twórcy rozważają pomysł, według którego przynajmniej jeden aktor z sezonu pierwszego pojawi się w nadchodzącym. W taki sposób, wzorem serialu " Biały Lotos ", antologia zachowa ciągłość między kolejnymi częściami. Na razie nie wiadomo, czy idea ostatecznie trafi na ekrany. J.J. Abrams , producenci serialu, nadal będą piastować to stanowisko w drugim sezonie.Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.W obsadzie znaleźli się Ruth Negga Elizabeth Marvel . Głównego bohatera zagrał Jake Gyllenhaal . Produkcja cieszyła się wielką popularnością, zostając najchętniej oglądanym serialem w historii Apple TV+.