Magia "Wicked" przyciąga też w domach. Film z rekordem na VOD

Universal zdecydował, że pomimo 40-dniowego okna, po którym wysokobudżetowe filmy studia trafiają na serwisy VOD, z udostępnieniem " Wicked " w serwisach streamingowych wstrzyma się o dodatkowy tydzień. Wytwórnia chciała, aby huczna premiera w domowym dostępie przypadła na ostatni dzień roku, a nie 26 grudnia.Ta strategia opłaciła się. Pierwszego dnia dostępu widzowie zaczęli masowo kupować dostęp, co przełożyło się na, rekord wśród tytułów Universala, które łączą dystrybucję kinową z późniejszą premierą w serwisach VOD. Najlepszymi zarobkami mogła dotąd pochwalić się animacja " Super Mario Bros. Film ", której wpływy nie przekroczyły połowy wyniku osiągniętego przez musical Jona M. Chu Popularność w kolejnych dniach wcale nie spadała., ustanawiając kolejny rekord studia. Musical może śrubować wynik przez kolejne dwa i pół miesiąca. Potem w USA będą mogli zobaczyć go subskrybenci platformy Peacock. Wicked " to alternatywne spojrzenie na historię, jaką znamy z " Czarnoksiężnika z krainy Oz ". Poznamy wydarzenia widziane z perspektywy wiedźm z tytułowej krainy. Opowieść zaczyna się jeszcze przed pojawieniem się w niej Dorotki i kończy się wkrótce po jej przybyciu. Poznamy losy niezwykłej przyjaźni zielonoskórej Elfaby ( Cynthia Erivo ), która stała się Złą Czarownicą z Zachodu i Glindy ( Ariana Grande ), czyli Dobrej Czarownicy z Południa. Dowiemy się również, co tak naprawdę stało się w pełnej tajemnic krainie Oz i kim jest słynny Czarnoksiężnik ( Jeff Goldblum ).