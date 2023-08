Światowy box office: Jason Statham na fali, "Barbie" z miliardem

Rekiny ruszyły na żer

"Oppenheimer" z pół miliardem dolarów

Zwiastun filmu "Meg 2: Głębia"

Zgodnie z przewidywaniami blisko połowa zarobkupochodzi z Chin. Film Bena Wheatleya bardzo dobrze poradził sobie również w Meksyku (7,6 mln), i Wielkiej Brytanii (5,1 mln).Na drugim miejscu znalazła się triumfatorka dwóch poprzednich weekendów,. Komedia Grety Gerwig zgarnęła 74 miliony dolarów, zaś jej łączne zagraniczne przychody wynoszą w tej chwili 572 miliony. Gdy dodamy do tego wpływy z amerykańskich kin, okaże się, żeTo pierwszy w historii film wyreżyserowany w pojedynkę przez kobietę, któremu udało się zarobić miliard. Poza USA największymi rynkami " Barbie " są Wielka Brytania i Irlandia (87,9 mln), Meksyk (48.9 mln) oraz Australia (41,1 mln).Najniższa pozycja na podium przypadła(52 miliony $). Od premiery oparty na faktach dramat Christophera Nolana uzbierał łącznie 324 miliony dolarów. Wraz z wpływami ze Stanów Zjednoczonych film o ojcu bomby atomowej ma już 552,9 mln. W ten sposób " Oppenheimer " stał się najbardziej kasowym filmem o II wojnie światowej, a także czwartym najbardziej dochodowym filmem biograficznym (lepszym box office'm mogą pochwalić się tylko " Bohemian Rhapsody ", " Pasja " oraz " Snajper ").Za podium znalazła się premiera z Chin - film sensacyjnyz utargiem w wysokości 55 milionów dolarów. Reżyserem obrazu jest Ning Hao mający na koncie takie hity jak " My People, My Homeland ", " Crazy Alien " oraz " Extreme Encounters ".Pierwszą piątkę zamyka kolejna produkcja z Państwa Środka - widowisko fantasyWynik z weekendu to 38,3 mln dolarów. W sumie na koncie filmu znajdują się 234 miliony dolarów.