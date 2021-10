Świetny rezultat "Furiozy". Ponad 100 tysięcy widzów na otwarcie

Poznaliśmy rezultat kinowego otwarcia " Furiozy ". W miniony weekend na film Cypriana T. Olenckiego wybrało się 119 694 widzów. Gdy dodamy do tego wyniki z pokazów przedpremierowych, okaże się, że rozgrywająca się w świecie kiboli sensacyjna historia ma już na koncie 141 900 sprzedanych biletów.Od początku pandemii tylko dwa polskie filmy sprzedały się lepiej na starcie. " Wesele " przyciągnęło w premierowy weekend 140 tysięcy widzów, zaś " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy " - 125 331.W " Furiozie " wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida ( Mateusz Banasiuk ), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika ( Weronika Książkiewicz ) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat ( Wojciech Zieliński ) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena ( Mateusz Damięcki ). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.Zobaczcie nasz wywiad z odtwórcą jednej z głównych ról w filmie, Mateuszem Damięckim