„Final Fantasy XVI” z polskimi napisami! Edycja Deluxe oraz bonusy do zamówień

Podczas gdy jedni wydawcy zabierają nam polskie napisy, inni decydują się wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy. I właśnie do tych drugich zaliczyć można Square Enix, które dziś, za pośrednictwem polskiego dystrybutora firmy Cenega, ogłosiło po raz pierwszy w historii kinową lokalizację gry z serii " Final Fantasy ".Dodatkowo, kilku sprzedawców ujawniło również trochę przedwcześnie, jakich bonusów mogą spodziewać się kupujący przed premierą. Oferta nie jest jeszcze finalną, potwierdzoną przez dystrybutora więc może ulec zmianiewarto mieć to na uwadze.W przypadku podstawowego wydania gracze mogą liczyć na limitowany steelbook z twarzą protagonisty na okładce.Fani serii, którzy jednak planują wydać więcej, również znajdą coś dla siebie - już teraz bowiem mogą zamawiać wydanie deluxe, w skład którego wchodzi gra, kartonowa obwoluta, mapa świata oraz steelbook. Dodatkowo na pre-orderowców tej edycji czekają cyfrowe dodatki w postaci talizmanu i broni.Czekacie na " Final Fantasy XVI "? Jeśli tak to która edycja znajdzie się na waszej półce?