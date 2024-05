Koniec wyłączności gier Square Enix? Firma obiera nowy kierunek

Zobacz zwiastun "Final Fantasy VII Rebirth"

Jednym z czterech filarów średnioterminowego planu firmy jest przejście na wydawanie swoich gier na konsole Nintendo, PlayStation, Xbox oraz PC. Ma to na celu stworzenie środowiska, w którym większa liczba graczy będzie mogła cieszyć się tytułami Square Enix, zarówno tymi triple A, jak i mniejszymi.Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty produkcji gier, trudno jest dziwić się decyzji Square, która pod pretekstem ", dąży przede wszystkim do zwiększenia zysków. Dodatkowo, firma planuje postawić na jakość ponad ilość, jednocześnie kasując część swoich niezapowiedzianych produkcji, które nie wpisywały się w nowy plan firmy.Czy to oznacza, że wkrótce zobaczymy " Final Fantasy VII Remake ", " Final Fantasy VII Rebirth " oraz " Final Fantasy XVI " na innych konsolach niż PlayStation? Jako fani dostępności gier na wszystkich platformach - trzymamy za to kciuki.