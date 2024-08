NVIDIA uruchamia polski serwer GeForce now!

Serwer w Warszawie działa w oparciu o technologię GeForce RTX 4080, zapewniając graczom niezrównaną niezawodność i najwyższą jakość rozgrywki. Jest to kluczowy punkt na mapie polskiego świata gier, który znacząco podnosi standardy korzystania z GeForce NOW w regionie, oferując minimalne opóźnienia, krótsze kolejki oraz płynniejszy dostęp do usługi.Stan serwerów GeForce NOW, w tym warszawskiego, można monitorować na specjalnej stronie internetowej, gdzie został oznaczony jako EU East. Biblioteka GeForce NOW ciągle się rozrasta i liczy już ponad 2000 gier. W zeszłym tygodniu do usługi dołączyły takie tytuły jak “ Black Myth: Wukong ” oraz wersja demo “ Final Fantasy XVI ”. Dodatkowo, od minionego czwartku, w GeForce NOW pojawiła się funkcja automatycznego logowania do platformy Xbox.Korzystacie z chmury GeForce NOW? Testowaliście już warszawski serwer? Dajcie znać w komentarzach!