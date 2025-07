Pogrom w Microsoft. Zamykane studia. Kasowane gry

"Perfect Dark" i "Everwild" skasowane

Zwiastun skasowanej gry "Everwild"

Jedną z ofiar zwolnień jest studio The Initiative, które zostaje w całości zamknięte. The Initiative należy do Crystal Dynamics, z którym Microsoft kończy współpracę.A to oznacza, że gracze mogą zapomnieć o grze. Prace nad rebootem trwały siedem lat. Tytuł doczekał się nawet materiałów promocyjnych w postaci zwiastunów.Kasacji uległa również gra. Ten tytuł był w przygotowaniu 10 lat. Także doczekał się zwiastunów.Studio Rare, które było odpowiedzialne za " Everwild ", nie podzieliło losu The Initiative i nie zostało zamknięte. Jednak najbardziej doświadczony z twórców gier pracujący w tym studio -- nie jest już członkiem zespołu.Po 18 latach odchodzi również założyciel ZeniMax Online StudiosPrzez lata pracował m.in. jako reżyser przy. I to właśnie na forum ESO ogłosił, że żegna się z posadą w ZeniMax Online Studios. Twierdzi jednak, że jego odejście nie oznacza, że popularna gra MMO jest zagrożona.