13. "Sputnik nad Polską" już od 21 listopada

Trzonem programu 13. "Sputnika" będzie Konkurs Filmów Fabularnych oraz Konkurs Filmów Dokumentalnych –. Nowe rosyjskie produkcje, w tym blockbustery ostatniego roku, zgromadzimy w. Widzom zaprezentujemy retrospektywę filmów wybitnego rosyjskiego reżysera Pawła Łungina , który będzie gościem honorowym festiwalu. Ważne miejsce w programie zajmie również rozkwitające w ostatnich latach kino jakuckie.pokażą nam różne oblicza Rosji: subkultury, kulturę uliczną, a także rosyjską szarą strefę. We współpracy z Festiwalem Kina Rosyjskiego w Wyborgu otworzymy widzom. Sekcjazaprezentuje najmocniejsze tytuły sputnikowe, wybrane przez Dyrektor Festiwalu. 13. Sputnik zaproponuje publiczności blok, który przedstawi filmy dla fanów plastikowej scenografii, nagannej charakteryzacji i niesamowitej wyobraźni twórców sci-fi i fantasy z ZSRR. Fanów filmów krótkometrażowych zaprosimy na blok, który zorganizujemy we współpracy z rosyjską szkołą filmową WGIK. Wielbicieli silnych wrażeń zaprosimy nazaproponuje najmłodszym kinomanom bajki, animacje, a także filmy dla młodzieży i całych rodzin. Projekcjom towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy, spektakle, debaty i warsztaty.zapraszamy do kina Elektronik na niespodziankowy pokaz 13. "Sputnika"! Zobaczymy film bezkompromisowy, odważny, jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Doceniony przez twórców i krytyków, nagrodzony na prestiżowych festiwalach. Jeden z najmocniejszych tytułów tegorocznej sekcji konkursowej Sputnika. Po pokazie publiczność zaprosimy na rozmowę o filmie oraz zdradzimy szczegóły programu 13. Sputnika. W dyskusji udział weźmie m.in. Dyrektor Festiwalu Małgorzata Skulska oraz krytyk filmowy Artur Zaborski.Bilety na: https://goingapp.pl/evt/2168687/pokaz-niespodzianka-13-sputnika W sprzedaży są już także karnety na festiwal: www.goingapp.pl/evt/2164277/13-festiwal-filmow-rosyjskich-sputnik-nad-polska-karnety