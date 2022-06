14. Short Waves Festival : Magia krótkiego metrażu i nie tylko

14 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Short Waves Festival odbędzie się w dniach 14-19.06.2022 w Poznaniu & online. 6 czerwcowych dni to 100 wydarzeń w 20 lokalizacjach przestrzeni miejskiej Poznania i prawie 300 filmów.





Festiwal otworzy interdyscyplinarne Wydarzenie Otwarcia: Wystarczy iskra, gdzie specjalnie skomponowany program filmowy uświetni występ austriackiego artysty wizualnego MONOCOLOR. Wybrane elementy programu będą także dostępne na platformie online , która będzie aktywna o dzień dłużej niż festiwalowe daty w Poznaniu, bo aż do 20 czerwca.Więcej o programie, można przeczytać na stronie festiwalu w zakładce PROGRAM Harmonogram w formacie PDF można pobrać TUTAJ Karnety i bilety już w sprzedaży! Więcej informacji na stronie festiwalu w zakładce KARNETY / BILETY W tym roku po raz pierwszy w historii festiwalu zostaną pokazane również filmy pełnometrażowe. Long Story Short to nowa sekcja Short Waves Festival łącząca pełne metraże uznanych reżyserów i reżyserek, a także ich krótsze realizacje filmowe. Widzowie zobaczą zestaw poświęcony twórczości hiszpańskiego mistrza Pedro Almodóvara , obejmujący najbardziej osobisty film w jego dorobku, " Ból i blask ", a pokaz dopełni krótkometrażowy, luźno inspirowany sztuką Jeana Cocteau Ludzki głos " z elektryzującą rolą Tildy Swinton . Kolejną bohaterką sekcji będzie Carla Simón – reżyserka, scenarzystka i przedstawicielka młodego pokolenia katalońskich filmowczyń z jej której krótkim metrażem "If Then Else", który był pokazywany premierowo podczas 12. edycji Short Waves Festival, oraz pełny metraż " Lato 1993 ", za który została wyróżniona Kryształowym Niedźwiedziem na Berlinale za najlepszy debiut. W programie także autorskie kino Mike’a Millsa . Widzowie zobaczą jego ostatni obraz " C’mon C'mon " z rewelacyjną rolą Joaquina Phoenixa , pierwszą od czasów " Jokera ", i krótki metraż reżysera " The Architecture Of Reassurance ", dzięki któremu przebojem wdarł się do świata kina, wcześniej tworząc głównie teledyski i produkcje reklamowe.89 tytułów i 5 wyjątkowych sekcji, w których twórcy z całego świata powalczą o 13 nagród przyznawanych przez profesjonalne jury oraz publiczność. Przed nami dwa konkursy krajowe – Konkurs Polski oraz Konkurs Polskich Filmów Eksperymentalnych oraz trzy międzynarodowe – Konkurs Międzynarodowy, Konkurs Dances with Camera o tańcu, ruchu i ekspresji ciała zaklętych w oku kamery oraz Konkurs Urban View o architekturze, designie, miastach i ich mieszkańcach. Laureatów poznamy w sobotni wieczór na Gali wręczenia nagród, połączonej z występem hipnotyzującej artystki Misi Furtak. Filmy nagrodzone we wszystkich konkursach będzie można obejrzeć także ponownie ostatniego dnia festiwalu oraz online.Fokus – czyli przybliżamy najciekawsze zjawiska i postaci w świecie krótkiego kina w formie kameralnych pokazów z udziałem twórców. Fokus geograficzny to trzy pokazy prezentujące współczesną kinematografię krótkometrażową Rumunii przygotowane przez Oanę Gherę – dyrektorkę artystyczną Bucharest International Experimental Film Festival, a fokusy na talent to indywidualna sylwetka belgijskiej artystki Anouk De Clercq oraz showcase filmów z renomowanej szkoły artystycznej KASK.Nasze festiwalowe pasma tematyczne: krótkometrażowe horrory, musicale, program imprezowy, queerowy, gorące hot shorts. Prestiżowe nagrody filmowe (EFA, ESFFA, BAFTA), pokazy tematyczne interpretujące temat ruchu (Four Perspectives on Movements), czy dodatkowe projekcje z pogranicza filmu i tańca towarzyszące sekcji Dances with Camera (mAPs, Mov(i)e Flow). Najmłodszych widzów – w tym nowo przybyłych z Ukrainy, zapraszamy na pokazy filmów przygotowane we współpracy z Children’s Crossing Borders Film Festival oraz Festiwalem Kino Dzieci. Powrócą także dedykowane pokazy dla nastolatków i seniorów.Opuszczamy ciemne przestrzenie kinowe i eksplorujemy miasto na wszystkie sposoby! Zapraszamy na spotkania z Christiną Kubisch – artystką, pionierką sound artu i technologicznej sztuki dźwięku, autorką miejskich spacerów dźwiękowych Electrical Walks, których kolejna odsłona obejmie właśnie Poznań. To zaproszenie do wsłuchania się w tę warstwę otoczenia, która na co dzień pozostaje niesłyszalna dla człowieka, bo przecież dźwięki miasta to nie tylko uliczny gwar mieszkańców i maszyn. W ramach festiwalu odbędzie się też pierwsza indywidualna wystawa kolektywu Eternal Engine, które tworzą Jagoda Wójtowicz i Marta Nawrot – designerki i programistki światów wirtualnych, twórczynie multiplayerowych i multisensorycznych doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości oraz animacji 3D (współpracowały wcześniej m.in. dla takich marek jak Porsche, Reserved czy Adidas). Powracają także pokazy w prywatnych ogrodach Poznaniaków pod hasłem Random Garden Cinema - autorskiego cyklu Short Waves Festival, gdzie lokalizacja jest trzymana w sekrecie do samego końca, a pokazy okraszone niezwykłą atmosferą intymnego garden party z zestawem filmów, przekąskami i specjalnie przygotowaną oprawą wizualną. A po każdym emocjonującym dniu, codziennie wieczorem spotykamy się w Świętym Spokoju, gdzie zagrają lokalni DJ-e i pokażemy teledyski na dużym ekranie – Awesome Shorts.Intensywne, międzynarodowe warsztaty dla młodych twórców Short Waves Lab organizowane we współpracy z Katedrą Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Cinema Talks, czyli otwarte panele i rozmowy z gośćmi festiwalu wokół kina eksperymentalnego: definicja i kondycja gatunku, zmiany i nowe trendy, a także rola interakcji w filmie.Więcej informacji na stronie www.shortwaves.pl i w mediach społecznościowych festiwalu:Facebook / @festivalshortwaves; Instagram / @short_waves, Twitter / @short_waves; YouTube / @shortwavesfestival