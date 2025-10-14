Newsy Gry Inne 2027 rokiem wojny konsol? Nowe plotki na temat nowego Xboxa
2027 rokiem wojny konsol? Nowe plotki na temat nowego Xboxa

Po sieci zaczynają krąży plotki, że w 2027 roku może dojść do nowej wojny konsolowej miedzy Microsoftem i Sony.

Dwie nowe konsole w tym samym roku?



Otóż według najnowszych doniesień Sony planuje wprowadzić na rynek PS6 w 2027 roku. Ten sam rok jest celem Microsoftu dla nowej konsoli Xbox.

Jeśli plotki te potwierdzą się, to rok 2027 zapowiada się naprawdę ekscytująco. Ponieważ każda z tych konsol reprezentuje zupełnie inną filozofię. 

Nowy Xbox nie będzie klasyczną konsolą, a produktem hybrydowym - będzie zbliżony do PC i mieć jakąś wersję Windows 11. Różne plotki związane z AMD Magnus APU sugerują, że konsola Microsoftu będzie mocniejsza, ale efekt zauważalny będzie raczej na monitorach niż na telewizorach. Za mocą pójdzie też cena. Nowy Xbox będzie droższy od PS6.

Wygląda na to, że gracze już powinni zacząć odkładać pieniądze, bo ich hobby w 2027 roku tanie nie będzie.

