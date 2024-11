24. WATCH DOCS: Co zobaczymy w sekcji Nowe Filmy Polskie?

WATCH DOCS w KINOMUZEUM

Festiwal dostępny

rusza. Do 1 grudnia filmy będzie można oglądać w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na platformie mojeekino.pl . 2 grudnia bezpłatna kolekcja specjalna wybranych najlepszych filmów z ostatnich lat trafi na player.pl W programie, który właśnie został ogłoszony, znalazło się ponad 50 tytułów - wśród nich filmy docenione na największych festiwalach, produkcje niezależnych twórców i krótkie metraże, obrazy sprzed lat i od dawna wyczekiwane premiery.W tym roku do Konkursu Głównego i Zielonego dołącza, a w niej m.in. Alexa Baczyńskiego-Jenkinsa , czyli ujmujący szczerością portret queerowej Warszawy– najnowszy film Joanny Janikowskiej o lewicowych aktywistach w Bolonii Agnieszki Zwiefki – poruszający obraz kryzysu na granicy oczami uratowanej z lasu rodziny– intymny portret ojca i syna przechodzącego tranzycję.WATCH DOCS będzie pierwszym festiwalem filmowym – i w ogóle pierwszym projektem, który zostanie zaprezentowany w MSN, a konkretnieWśród wyświetlanych tam filmów znajdą się światowe premiery produkcji z nowego konkursu filmów polskich oraz fascynujące archiwalne dokumenty czasów dyktatury proletariatu.Widzowie w wyjątkowo komfortowych warunkach będą mogli nie tylko oglądać filmy, ale też wziąć udział w kilkunastu spotkaniach z polskimi i zagranicznymi twórcami oraz w debatach, m.in. poświęconej sytuacji w Strefie Gazy.WATCH DOCS co roku stara się poszerzyć zakres działań w zakresie dostępności. Tegoroczna edycja odbywa się w trzech kinach – w Kinotece, Kinie Muranów, wyposażonym w rampę, która umożliwia bezproblemowe wejście do sal kinowych i kawiarni, oraz w KINOMUZEUMoraz posiadającym dodatkowo pętlę indukcyjną.Klub festiwalowy Kulturalna przed głównym wejściem posiada windę umożliwiającą wejście do klubokawiarni osobom poruszającym się na wózkach, ponadto drzwi i przejścia nie mają progów oraz posiadają przyciski.Sala w TR, w której odbędzie się prezentacja prac VR, jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.We wszystkich lokalizacjach, co zapewnia łatwiejszy dostęp do budynków osobom niewidomym. Każde z głównych miejsc festiwalowych znajduje się w pobliżu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.W tym roku w programie zaprezentujemy. Otwarcie festiwalu odbywa się w Muranowie i jest tłumaczone na polski język migowy.Partnerem festiwalu została Fundacja Kino Dostępne, której aplikacja umożliwia oglądanie filmów z audiodeskrypcją i napisami w wersji audio.