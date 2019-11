7. konkurs Papaya Young Directors: Zostań twórcą filmowym

Upside down stories – to oficjalne hasło 7. edycji konkursu dla młodych reżyserów, organizowanego przez dom produkcyjny Papaya Films. Nowym hasłem organizator podkreśla, że w tym roku oczekuje wywrotowych i niepokornych scenariuszy.Pierwszy etap konkursu polega na napisaniu eksplikacji reżyserskiej przedstawiającej pomysł na film reklamowy lub teledysk dla Partnerów Głównych. Autorzy najlepszych prac otrzymają budżet na realizację swoich produkcji - 10 tys. złotych. Premiera filmów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas finału konkursu pod koniec maja 2020 roku.Podczas 7. edycji, do dwóch istniejących już kategorii dołączy trzecia – Instagram Stories. Będzie to wyzwanie polegające na stworzeniu pionowego kontentu filmowego dla jednego z Partnerów Głównych konkursu na podstawie briefu. Finaliści w tej kategorii, podobnie jak w kategoriach Branded Stories i Music Stories, otrzymają budżet na stworzenie filmu.Festiwalowy finał konkursu odbędzie się pod koniec maja. Poza wręczeniem nagród, całodniowy event wzbogacą strefy marek i strat up-ów, showcasey oraz koncerty muzycznych gwiazd i wschodzących talentów. W finale ostatniej edycji konkursu wzięło udział ponad 5 tysięcy osób.– przyznaje Julia Rogowska , zwyciężczyni II edycji konkursu, reżyserka reklam i teledysków. Siłę konkursu dostrzegli także profesjonaliści. Krzysztof Zanussi Łukasz Żal – to tylko niektóre z nazwisk wybitnych twórców, którzy w cyklicznych wywiadach wideo wsparli ideę konkursu i podzielili się swoim cennym doświadczeniem i rozważaniami na temat kreatywności w ramachZgłoszenia do 7. edycji konkursurozpoczną sięi potrwają do. Więcej informacji na stronie www.papayayoungdirectors.com