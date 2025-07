Joaquin Phoenix wspomina swój słynny wywiad: "To było okropne"

Joaquin Phoenix wspomina swój dziwaczny wywiad

Getty Images © Michael Loccisano

Joaquin Phoenix w 2009 roku



Zwiastun filmu "Joaquin Phoenix. Jestem, jaki jestem"

Niedawno Phoenix gościł w programie "The Late Show with Stephen Colbert", nagrywanym w Ed Sullivan Theater, czyli miejscu, w którym odbył się niesławny wywiad. Prowadzący zapytał go więc o wspomnienia z tamtego wieczoru.W 2009 aktor wcielał się wówczas w postać, którą zagrał w mockumencie " Joaquin Phoenix. Jestem, jaki jestem ". W filmie Caseya Afflecka ogłaszał zakończenie przygody z aktorstwem i rozpoczęcie kariery hip-hopowej.Aktor przyznał, że przychodził do programu z zamiarem utrzymania swojej roli. Jednak po wywiadzie wstępnym (odbywającym się poza kamerami, gdy produkcja programu przyszykowuje pytania dla prowadzącego) zmienił zdanie. –– wspominał.Zamiast miłego wywiadu Phoenix nastawiał się na trudną przeprawę. –– przyznał. – Joaquin Phoenix. Jestem, jaki jestem " zadebiutowało na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji. Dopiero po premierze w USA twórcy przyznali publicznie, że całość była zaplanowanym aktem.