"Bond 26". Jest kandydat na scenarzystę. To współpracownik Guadagnino

Stały współpracownik Guadagnino weźmie się za Jamesa Bonda?

Jak wiadomo, dotychczasowi autorzy fabuł filmów o Bondzie Neal Purvis już potwierdzili, że nie wrócą do serii. W związku z tym Villeneuve i producenci muszą znaleźć kogoś nowego. Portal World of Reel twierdzi, że kandydatem na scenarzystę jest Kuritzkes to stosunkowo nowa osoba w branży. Debiutował w 2024 roku dwoma filmami, które wyreżyserował Luca Guadagnino . Były to:Scenarzysta ma w planach dwa kolejne projekty:. Oba pisał z myślą o Guadagnino Prace nad nowymrozpoczną się pełną parą po zakończeniu zdjęć do " Dune: Part Three ". Podobno Amazon liczy na premierę filmu w 2027 roku.