Lewis Pullman i Maya Hawke zagrają w surrealistycznym romkomie "Wishful Thinking"

Getty Images © Dominique Charriau

Lewis Pullman

Pullman i Hawke w "Wishful Thinking". To ma być zupełnie nowy romans

Graham Parkes: Reżyser z doświadczeniem w grach i filmach

Zobacz zwiastun "Thunderbolts*" z Lewisem Pullmanem

Lewis Pullman, który zyskał popularność dzięki występom w takich produkcjach jak " Top Gun: Maverick " oraz " Thunderbolts Marvela , a także serialu " Lekcje chemii " wcieli się razem z Mayą Hawke (przełomowa rola w serialu " Stranger Things ", widzieliśmy ją też m.in. w " Asteroid City ") w zakochanych w sobie bohaterów, którzy odkrywają, że ich emocje mają nadprzyrodzone skutki dla świata wokół nich. Każde wzburzenie, radość czy smutek wpływają na rzeczywistość, zmieniając wszystko dookoła. Zmagają się więc z pytaniem, czy ich związek wart jest walki, czy może ich silna więź prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji. Muszą podjąć decyzję: czy ratować relację, czy zaakceptować, że ich emocje mogą być niebezpieczne dla otaczającego świata.Za kamerą "Wishful Thinking" stoi Graham Parkes , reżyser i scenarzysta, który zyskał uznanie za sprawą swoich gier, w tym "Before Your Eyes", która zdobyła w 2022 roku nagrodę BAFTA. Parkes jest również założycielem studia GoodbyeWorld Games prowadzoną przez niego i jego przyjaciół z dzieciństwa. W tym roku ukaże się ich nowa gra "Goodnight Universe".Grupa złoczyńców zostaje zrekrutowana przez rząd, aby wykonać tajną misję.