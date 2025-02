Aaron Paul i Jacob Tremblay w ekranizacji kryminału Jo Nesbø

Ekranizacja powieści "Nocny dom" - co wiemy?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Zobacz zwiastun filmu "Morderczy żar"

W nadchodzącej adaptacji "Nocnego domu" Jacob Tremblay oraz Aaron Paul zagrają młodszą oraz starszą wersję tego samego bohatera. Będzie nim Richard, który po tragicznej śmierci rodziców w pożarze przeprowadza się do swoich krewnych mieszkających w niewielkim odludnym miasteczku. Po przeniesieniu do nowej szkoły, z klasy Richarda zaczynają ginąć kolejni koledzy, a podejrzenia zostają rzucone na niego. Młody chłopak musi znaleźć sposób, by udowodnić swoją niewinność zanim będzie za późno.Produkcją filmu ma zająć się Steven Schneider, odpowiedzialny za sukces " Split " czy " Paranormal Activity ". Za kamerą stanąć ma z kolei pochodzący ze Szwecji Jesper Ganslandt , autor takich filmów jak " Pożegnanie Falkenberg " oraz " 438 dni ". Ma on też pomóc autorowi Jo Nesbø w przeniesieniu tekstu literackiego na ekran kinowy.- powiedział reżyser Jesper Ganslandt Na tę chwilę film znajduje się w fazie intensywnej preprodukcji. Zdjęcia mają ruszyć za kilka miesięcy - latem tego roku z lokacjami w Hiszpanii, przede wszystkim w mieście Álava.