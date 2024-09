Gwiazda "Breaking Bad" w filmie Neilla Blomkampa

"Alpha" - co wiemy?

Według doniesień "Alpha" ma opowiadać o losach skazanego na śmierć więźnia, który został poddany zatwierdzonemu przez rząd eksperymentowi. W jego konsekwencji zamienił się w drapieżcę, a agent FBI ( Aaron Paul ) przydzielony jest do jego pojmania. Szczegóły na temat rozwoju akcji oraz innych aktorów zaangażowanych w projekt nie zostały na razie ujawnione.Dla Blomkampa to dobra okazja do odbicia się po paśmie zawodowych niepowodzeń. Przypomnijmy, że niezrealizowane projekty reżysera, które upadły w ostatnich latach to: kolejna część serii " Obcy ", kontynuacja " Dystryktu 9 ", "RoboCop" czy "Halo". Jeszcze przed premierą " Gran Turismo " mówił, że jego kariera zależała jedynie od odbioru i wyników finansowych produkcji. Te, szczęśliwie dla reżysera, okazały się pozytywne, zarówno w aspekcie zarobków, co i odbioru wśród krytyków. Gran Turismo " oparte jest na prawdziwej historii Janna Mardenborougha . To niezwykła opowieść o nastolatku i jego prawdziwej pasji. Jann to nastoletni gracz Gran Turismo, który razem z byłym kierowcą wyścigowym i idealistycznym dyrektorem sportów motorowych zaryzykują wszystko, aby zmierzyć się z najbardziej elitarnym sportem na świecie.