Gwiazda "Breaking Bad" w thrillerze twórcy "V jak Vendetta"?

Co wiemy o filmie?

Getty Images © Frazer Harrison

"V jak Vendetta" – zwiastun filmu

Za scenariusz "The Midnight Pool" odpowiada Jonathan Easley . Jego skrypt do filmu znalazł się na słynnej amerykańskiej Black List w 2022 roku – zbiorze nowych najciekawszych niezrealizowanych scenariuszy Hollywoodu. Po trzech latach od debiutu na liście zdaje się, że jego pomysł w końcu znajdzie odpowiednie wsparcie – zainteresowanie ze strony Jamesa McTeigue ma przełożyć się na realizację projektu. Od czasu skończenia pierwszej wersji "The Midnight Pool" Easley przestał być postacią anonimową w branży: w zeszłym roku premierę miał napisany przez niego film " Niewidzialna zemsta " z Orlando Bloomem Andie MacDowell w rolach głównych.Jak donoszą dziennikarze Variety, fabuła "The Midnight Pool" koncentruje się wokół losów rozczarowanego życiem dziennikarza, który po przeżyciu osobistej tragedii wchodzi w mroczny świat amerykańskich elit. Jego pogoń za sensacją przerodzi się jednak w zupełnie niespodziewaną podróż..– powiedział o projekcie Aaron Paul Za produkcję "The Midnight Pool" odpowiadają Jason Tamasco Nathan Klingher oraz sam reżyser James McTeigue . W tej chwili nie wiadomo, kiedy mają ruszyć zdjęcia do zapowiedzianej właśnie produkcji.