Abigail Breslin córką Matta Damona w filmie reżysera "Spotlight"

) dołączyła do obsady filmu. Wcześniej angaż otrzymał Matt Damon to opowieść o Billu ( Damon ), pracowniku platformy wiertniczej z Oklahomy. Jego dawno niewidziana córka ( Breslin ) zostaje aresztowana za morderstwo, którego - jak twierdzi - nie popełniła. Mężczyzna postanawia za wszelką cenę doprowadzić do jej uniewinnienia. Przy okazji zaprzyjaźnia się z pewną kobietą i jej córką oraz zaczyna zastanawiać się nad swoim miejscem w świecie.Zdjęcia do filmu mają ruszyć w przyszłym miesiącu. Całość wyreżyseruje Tom McCarthy