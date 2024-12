Abigail Breslin o nadużyciach w Hollywood w nawiązaniu do sprawy Lively vs. Baldoni

Zwiastun filmu "Zabójcy wampirów"

Pełny post-esej aktorki możecie znaleźć na jej oficjalnym koncie na Instagramie. Dla zainteresowanych linkujemy go poniżej

Aktorka znana z ról w " Małej miss " czy " Bez mojej zgody " otworzyła się ostatnio w mediach społecznościowych, poruszając kwestię seksizmu oraz nadużyć, z którymi spotykała się w ostatnich latach branżowej działalności. Jak sama zaznacza, medialna sprawa Lively vs. Baldoni zachęciła ją do podzielenia się z fanami niesprawiedliwością, której doświadczała w Hollywood.- zaczyna swój post aktorka.W jej poście na platformie Instagram możemy przeczytać też o tym, jak po doświadczeniu nadużyć na planie filmu została uznana za "dziką histeryczkę", która najwyraźniej miała "problem z mężczyznami". Natomiast jej wcześniejsze doświadczenia z przemocą domową zostały uznane przez współpracowników za "bezpodstawne roszczenia".[wobec kobiet]- puentuje aktorka.Powyżej przedstawiamy jedynie najistotniejsze fragmenty z wypowiedzi Abigail Breslin - jej niezwykle rozbudowane wyznanie dotyka wielu wątków, często wykraczających poza dotychczasowe doniesienia medialne czy publicznie ogłoszone branżowe fakty. Jeden z nich, opisujący nadużycie na planie filmowym, prawdopodobnie ma dotyczyć Aarona Eckharta . Przed premierą filmu " Classified ", w którym oboje grali główne role, aktorka zdecydowała się otwarcie oskarżyć aktora, za co została pozwana przez producentów filmu. Ich zdaniem "niemające związku z rzeczywistością" zachowanie aktorki mogło poważnie zagrozić kampanii promocyjnej filmu.