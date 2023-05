Ale heca! Cały "Super Mario Bros. Film" był na Twitterze

Jak "Super Mario Bros. Film" trafił na Twitter?

Bowser śpiewa "Peaches"

Od czasu, kiedy Elon Musk zwolnił większość pracowników Twittera i zaczął wprowadzać nowe rozwiązania, ta platforma społecznościowa stała się polem zabawy tych, którzy postanowili wykorzystać absurdy nowej twitterowej polityki. Ich ulubioną "zabawką" stał się niebieski znaczek, który kiedyś był symbolem zweryfikowanego (a zatem wiarygodnego) profilu, a dziś jest dostępny każdemu, kto zapłaci za niego 8 dolarów miesięcznie.Piracka wersja przebojowej animacji trafiła na Twitter za sprawąopublikowało w niedzielę w dwóch częściach konto vids that go hard, które wcześniej wrzucało popularne filmiki wiralowe. Konto miało ponad milion followersów. Jak podaje magazyn Forbes, materiał wideo mógł osiągnąć klikalność w wysokości nawet. Było to możliwe dlatego, że nikt w Twitterze nie zareagował na złamanie prawa przez(obecnie konto jest zawieszone).Teraz wszyscy z uwagą przyglądają się, jak potraktowane zostanie vids that go hard. Co zrobi Elon Musk, który przejmując Twitter kreował się na orędownika wolności wypowiedzi na platformie? Czekamy także na reakcję studia. Czy Hollywood będzie walczyć z nową opcją wideo dostępną na Twitterze?Samemu filmowi piracka wersja na Twitterze nie zaszkodziła. Większość widzówwoli oglądać go w kinie, czego efektem było. Z tej kwoty 490 milionów pochodzi z amerykańskich kin, resztę dostarczyły kina ze świata.