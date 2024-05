Box Office: Najbardziej kasowe filmy 2023. "Barbie" nie jest numerem 1!

"Super Mario Bros. Film" z największym zyskiem. Ile zarobiło na animacji studio Universal?

Pozostałe filmy Top 10, które w 2023 roku przyniosły największe zyski

Według wyliczeń portalu Deadline filmem, który przyniósł największy zysk, okazała się animacja. Tym samym jest to trzecia produkcja studia Illumination, której udało się wygrać doroczne zestawienie portalu Deadline. Wcześniej sztuki tej dokonały " Minionki rozrabiają " i " Sekretne życie zwierzaków domowych ".Według Deadline wpływy "Super Mario Bros. Film" z dystrybucji kinowej w Ameryce wyniosły prawie 575 mln dolarów, a z reszty świata 787 mln dolarów. Łącznie daje to 1 361,0 mln dolarów.Zysk z dystrybucji kinowej to 619 milionów dolarów. Zysk ze sprzedaży płyt, dystrybucji cyfrowej i innych praw emisyjnych to 340 milionów dolarów. W sumie daje to kwotę 959 milionów dolarów.Portal Deadline wylicza łączne koszty związane z produkcją, dystrybucją i marketingiem na 400 milionów dolarów. Tym samymJakie filmy wyprzedziła animacja " Super Mario Bros. Film "? Oto reszta pierwszej piątki według portalu Deadline.Miejsce 2.Miejsce 3.Miejsce 4.Miejsce 5.