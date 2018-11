AleKiniaki jadą do Poznania

Miłośnicy X muzy zmierzają w grudniu do Poznania naOd kilku lat nazywają sami siebie AleKiniakami, identyfikując się z zabawnymi ludzikami z festiwalowych plakatów Jana Kallwejta.Ale Kino! to ponad 150 filmów (pełnometrażowych i krótkometrażowych), ponad 100 seansów, ponad 200 gości, ponad 20 tysięcy widzów. Filmy konkursowe wyłoniono spośród trzech i pół tysiąca nadesłanych zgłoszeń. Poza konkursem funkcjonują także sekcje specjalne: Panorama, Ale Kino! z piłką Ale Kino! z historią, Ale Kino! z rodziną czy Ale Kino! najnajmłodszego widza. Odbywają się również liczne wydarzenia towarzyszące: Wielka Przygoda z Filmem, Warsztaty Filmuj z Gwiazdą, Ale Kino! Mikołaj na Wspólnej, działania z Polską Światłoczułą, a do tego Industry/ Education Pro czy Forum Nauczycieli i Filmowców przeznaczone dla profesjonalistów z branży oraz pedagogów z pasją.Podczas gali otwarcia zatytułowanej "Sto lat. Wspólna radość" publiczność obejrzy filmy z krajów, które – podobnie jak Polska – odzyskały niepodległość sto lat temu (m,in. Czech, Słowacji, Estonii i Armenii). Na specjalnym seansie "Animatic. Bajki z Poznania" fetować będziemy urodziny Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego – związani z jego Katedrą Animacji artyści od lat tworzą wybitne dzieła w TV Studiu Filmów Animowanych. Na gali finałowej zagra Wacław Zimpel.Liczby i "wymienianki" nie są jednak w stanie oddać emocji związanych z pokazami, dyskusji po nich, oficjalnych i kuluarowych spotkań z twórcami ze wszystkich stron świata, a także działań praktycznych, podczas których można stanąć i za kamerą, i przed kamerą. Filmy walczą o nagrody: Złotych Koziołków od dorosłych jurorów oraz Marcinków (od jury dziecięcego) i Marcinów (od jury młodych). Niektóre wyjadą z Poznania z trofeami, dla innych najważniejszą nagrodą będzie to, że zapadły w czyjąś pamięć, że wpłynęły na czyjeś realne życie. Może ten ktoś nakręci swój własny film, który zobaczymy na Ale Kino! już za kilka lat?Ale Kino! obchodzi w tym roku 55 urodziny, jest zatem jednym z najstarszych festiwali filmowych w Polsce (więcej lat ma tylko Krakowski Festiwal Teatralny) oraz jednym z najstarszych festiwali filmów dla dzieci i młodzieży w Europie (tu wyprzedza go czeski Zlin). Pierwsze poznańskie pokazy odbywały się od 1963 roku w Kinie Pałacowym – niezupełnie tym samym, które gości dziś festiwalowych widzów, bo ta przestrzeń bardzo się zmieniła, a Pałac Kultury sprzed lat jest dziś Centrum Kultury Zamek. Zmieniał się także festiwal – od lat jest marką doskonale rozpoznawalną w branży na całym świecie. Ma też swoją wierną publiczność – pierwsi widzowie przyprowadzają dziś na seanse nie tylko swoje dzieci, ale i wnuki, bo mają poczucie, że wspólne oglądanie, przeżywanie i dyskutowanie o filmach to coś niepowtarzalnego i cennego. Bilety na szkolne seanse rozchodzą się już pierwszego dnia – nauczyciele czekają bowiem w blokach startowych, żeby zaraz po ogłoszeniu seansu robić rezerwacje. Niebagatelne znacznie ma też cena: 8 i 5 zł!Ale Kino! z wiekiem rozrasta się, dojrzewa, mądrzeje, ale nie może się zestarzeć, bo jego widownię wciąż wypełniają ludzie młodzi (ciałem albo duchem). Przedpołudniami festiwal oblegają dzieci (takie, które dopiero uczą się chodzić i mówić i takie, które zawędrowały już do przedszkola czy szkoły), wieczory zaś przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych, którzy chadzają już własnymi drogami, ale nie stracili dziecięcej ciekawości świata i odwagi odkrywania go wciąż na nowo.Niektórzy mają więc lat kilka, niektórzy kilkanaście, a niektórzy kilkadziesiąt. Jedni wolą filmy aktorskie, inni animację. Jedni cenią opowieści realistyczne, inni wyprawiają się do światów baśniowych. Jedni zainteresowani są współczesnością, inni historią. Jednych pasjonuje piłka nożna, a innych techno. Wszystkich łączy jednak miłość do kina. Są trochę podobni do bohaterów swoich ukochanych filmów: bardzo różnych, ale zwykle otwartych, ciekawych nowych przygód, gotowych stanąć w czyjejś obronie, chcących wyrazić własne zdanie, czasem bardzo wesołych, a czasem nostalgicznych czy smutnych, bywa, że zagrożonych czy wręcz przerażonych. Uczestniczą w festiwalu na wiele sposobów: ze szkołą, paczką przyjaciół, mamą i tatą, ulubioną dziewczyną czy chłopakiem z klasy albo zupełnie osobno – szukając w kinie odpowiedzi na pytania ostateczne, z którymi mierzymy się w samotności.Organizatorów festiwalu fascynuje dobre kino: otwarte na różne sposoby widzenia świata i biegle władające wieloma filmowymi językami. Z radością pokazują premiery, z nostalgią przypominają obrazy klasyczne i zapomniane. Nagradzają filmy uznane i te, które dopiero wchodzą na ekrany. Zapraszają nestorów kina i filmowych debiutantów, a przede wszystkim widzów. Przyznają, że kieruje nimi – poza wszystkim innym – także zdrowo pojęty egoizm: przenoszą swoje filmowe pasje na kolejne pokolenia, żeby na starość mieć z kim obejrzeć dobry film i móc pogadać nie tylko o kinie.Seanse odbywają się w Multikinie 51, Kinie Pałacowym i na Scenie Wspólnej w Poznaniu. Organizatorem festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka.Więcej informacji: alekino.com