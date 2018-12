Ale Kino! Kino lalkowe w wersji space opery

Praca nad filmem trwała tak długo z kilku powodów: Finansowanie zdobywaliśmy stopniowo, więc nie mogliśmy rozpocząć prac z wielką ekipą i taką ilością dekoracji i lalek, aby można było kręcić w dziesięciu czy kilkunastu planach, jak to się robi w podobnych produkcjach. Wystarczyło tylko na dwie. Cały pełnometrażowy film animowały jedynie dwie osoby. Dodatkowo wszystko animowaliśmy ściśle klatka po klatce. Opóźnienia wynikały też ze specjalnego opracowywania każdego ujęcia pod kątem nagrywania stereoskopowego, a więc i samo kręcenie i animowanie były wolniejsze ze względu na dublowanie obrazów (oddzielnie dla prawego i lewego oka).Chciałem nakręcić historię o relacji między ludźmi, a innymi istotami żyjącymi na Ziemi. Ciągnęło mnie też w stronę kosmosu, więc historyczna postać Łajki sama się nasuwała.Moją główną inspiracją była absurdalność prawdziwych historycznych wydarzeń, charakterystyczna dla epoki propaganda, moje własne doświadczenia związane z komunizmem oraz ogólnie palący problem postrzegania przez ludzi Ziemi i wszystkich żyjących na niej istot jedynie przez pryzmat samych siebie i własnych potrzeb.Tak, to była moja główna motywacja. Chciałem, żeby widzowie uświadomili sobie pokrętność stosunków między ludźmi, zwierzętami i środowiskiem. Żeby przemyśleli, jak nasze życie rzeczywiście wpływa na egzystencję zwierząt domowych i dzikich.Łajka na pokładzie Sputnika 2 poleciała w roku 1957, chociaż technologia w tamtych czasach nie była jeszcze wystarczająca dla takiej podróży. Psa wsadzono więc do satelity, ale nie dano mu możliwości powrotu. Plan był taki, że po siedmiu dniach okrążania Ziemi odłączy się dopływ powietrza i tak się to skończy. Ale Łajka zmarła z przegrzania już po godzinie. Tymczasem rosyjska propaganda przez cały, z góry zaplanowany tydzień informowała ludzi, jak to Łajka cieszy się tym lotem. O tym, że już dawno nie żyła i jak właściwie wyglądało to wielkie zwycięstwo rosyjskiej kosmonautyki (tak to nazywano), dowiedzieliśmy się dopiero po czterdziestu latach.Chciałem pokazać, że tego rodzaju stosunek do innych istot żywych mają wszyscy ludzie – obojętnie, czy pochodzą z Rosji, czy z Ameryki. Postanowiłem więc wprowadzić takich bohaterów i pokazać motywacje, jakimi się kierują.Nie, to dla mnie nie ma znaczenia. Jak niezdrowo kto je, to jego sprawa. Znacznie ważniejsze jest to, co je i jak w ten sposób wpływa na życie zwierząt i środowisko naturalne.Rzeczywiście, nie mogłem sobie odmówić wprowadzenia do filmu paru alegorii i aluzji, czytelnych tylko dla dorosłych widzów - ale tak, żeby nie przeszkadzało to w odbiorze starszym dzieciom (na Ale Kino! film pokazywany jest w kategorii 15+), które są głównym adresatem filmu. Dorośli widzą tam jednak znacznie więcej erotyki niż jej rzeczywiście dałem. Za punkt wyjścia dla fauny planety Oem przyjąłem ziemskie bezkręgowce, które tylko powiększyłem i nieco wystylizowałem. Właściwie w tym filmie nie ma nic, czego nie można by znaleźć w podręczniku biologii dla tej właśnie docelowej grupy dzieci. Ale nie mogę zabronić dorosłym dopatrywać się wagin i penisów we wszystkim, co je choć trochę z kształtu przypomina. A ten kosmita w kształcie waginy naprawdę istnieje na Ziemi, tylko ma mniej więcej milimetr i jak większość wodnych bezkręgowców jest przezroczysty. Ale poza tym wygląda właśnie tak.Nie, nie był to wielki problem. Już przy przedstawieniu lalkowym Łajka, Qin i Gagarin, od którego w 2002 roku rozpoczął się ten filmowy projekt, współpracowałem z aktorami praskiego teatru Divadlo v Dlouhé, gdzie często łączy się dramat z musicalem.Nie myśleliśmy w ogóle o tym, że to ma być ambitny film. A o tym, co akurat przypadnie do gustu widzom, trudno prorokować. Robiliśmy film, który nas bawił - najlepiej jak umieliśmy.W Poznaniu nigdy nie byłem, a festiwal Ale Kino! sam się do mnie odezwał, prawdopodobnie dlatego żebyła w tym roku pokazywana na podobnym festiwalu w Zlinie. Na Poznań i festiwal bardzo się cieszę.Rozmawiał Marek BochniarzTłumaczenie z języka czeskiego: Magdalena Knapowska