Alert zoologiczny! "Anakonda" znów zaatakuje

Widowisko, zdobywca sześciu nominacji do Złotych Malin , dostanie szansę na rehabilitację. Columbia Pictures zatrudniła właśnie Evana Daugherty'ego ) do przygotowania scenariusza.Nowanie będzie powiązana z oryginałem ani jej kontynuacjami. Należące do Sony studio chce jedynie wykorzystać ogólny pomysł do stworzenia nowego, współczesnego widowiska typu człowiek kontra natura. Wzorem do naśladowania jest raczej, a niez 1997 roku.Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Oryginał opowiadał o ekipie dokumentalistów, którzy w amazońskiej puszczy natrafili na charyzmatycznego indywidualistę - Paula Sarone. Jest on człowiekiem ogarniętym niebezpieczną obsesją, a splot śmiertelnie groźnych okoliczności zaciska się, gdy Sarone wyrusza na łowy, by schwytać przebiegłego mistrza morderców - zabójczą 15-metrową anakondę.