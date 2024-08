Pamiętacie "Anakondę"? Będzie nowa wersja! W obsadzie Jack Black i Paul Rudd

Więcej nostalgii. Nowa "Anakonda" hołdem dla oryginału

Zwiastun filmu "Anakonda"

Jak podaje The Hollywood Reporter,. Zamiast tego będzie opowieścią o grupie przyjaciół przechodzących kryzys egzystencjalny. Są wielkimi fanami " Anakondy " i dlatego postanawiają nakręcić jej reboot. Kiedy jednak trafią na plan w amazońskiej puszczy, zamiast kręcić film będą musieli walczyć o życie z prawdziwą anakondą oraz równie bezwzględnymi przestępcami.W obsadzie są już Jack Black Paul Rudd . Kogo dokładnie zagrają, tego nie wiadomo. Niektóre źródła mówią, że Black ma podobno wcielić się w reżysera, który jednak zarabia na życie jako realizator filmów z wesel. Rudd byłby aktorem, który kiedyś grał w serialu policyjnym, ale teraz jego sen o sławie wydaje się coraz mniej realny. Inne źródła twierdzą, że jest odwrotnie: Rudd będzie reżyserem, a Black aktorem.Wiemy za to, kto wyreżyseruje nową. To. Jest również współautorem scenariusza, który przygotuje razem z. Panowie doskonale się znają. Nakręcili wspólnie Nicolasem Cage'em grającym Nicolasa Cage'a.