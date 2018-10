) dołączył do obsady filmu. Gwiazdą obrazu jest Hugh Jackman Film jest historią kuratora oświaty. Z jednej strony walczy o to, by uczniowie w jego rejonie mieli dostęp do najlepszej edukacji. Z drugiej strony defrauduje publiczne pieniądze, by pędzić wygodne życie, o jakim zawsze marzył.W obsadzie są również Ray Romano Allison Janney . Całość wyreżyseruje Cory Finley