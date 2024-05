Olivia Wilde będzie pragnąć seksu! W filmie o pożądaniu, dominacji i fantazjach

Olivia Wild jako femme fatale w "I Want Your Sex"

Olivia Wilde – filmy i role

Zwiastun filmu "Nie martw się, kochanie"

Bohaterem filmu jest Elliot, młody artysta, któremu wydaje się, że jego marzenie właśnie się spełniły, gdy ikona, którą podziwia, zapragnęła, by stał się jej muzą. Okazuje się jednak, że to droga do świata seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstwa, a Elliot zaczyna tracić równowagę między tym, co rzeczywiste, a co zamienia się w fantazję.Araki napisał scenariusz wspólnie z pisarką Karley Sciortino Olivia Wilde ma już na swoim koncie dwa filmy pełnometrażowy. Ostatnim jest "Nie martw się, kochanie", którego światowa premiera miała miejsce na festiwalu w Wenecji.Wilde można też było ostatnio zobaczyć wAktualnie Wild pracuje nad swoim kolejnym reżyserskim projektem –o upadłej anielicy, która została wygnana z Nieba po tym, jak zakwestionowała bożą miłość do ludzi.