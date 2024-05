"Batman: Caped Crusader": Tak zapowiada się nowy animowany Mroczny Rycerz

O czym opowie "Batman: Caped Crusader"?

Pierwszy sezon serialu będzie miałi zadebiutujena platformie Prime Video.BATMANChłodny, bezlitosny pogromca zła, pozornie bardziej maszyna niż człowiek. Zahartowany przez ogień tragedii, poświęcił każdy skrawek swojego życia walce ze zbrodnią.BRUCE WAYNEDla większości świata Bruce Wayne jest płytkim dyletantem, najwyraźniej marnującym fortunę swoich rodziców na frywolne kaprysy i hedonistyczne przyjemności. W rzeczywistości to jednak precyzyjnie skonstruowana fasada, żeby odwrócić uwagę od jego działalności pod maską Batmana.SELINA KYLE/CATWOMANSelina Kyle to beztroska i rozpieszczona dziedziczka, której rodzina straciła fortunę po tym, jak jej ojciec trafił do więzienia za malwersacje finansowe. Chociaż od ust odjęto jej srebrną łyżkę, Selina nie chce zrezygnować z życia w luksusie i dla "frajdy" staje się Catwoman, żeby utrzymać swój rozrzutny styl życia.DR. HARLEEN QUINZEL/HARLEY QUINNPomimo sympatycznego i witalnego sposobu bycia, doktor Harleen Quinzel jest wybitną psychiatrką, która leczy przedstawicieli elit Gotham. Ale jako Harley Quinn jest zupełnie inna osobą. To upiorna, cicha i wyrachowana przestępczyni, która w sekrecie wymierza swoją pokręconą sprawiedliwość najpodlejszym spośród jej elitarnych klientów.KOMISARZ JIM GORDONByły uliczny policjant zbliżający się do emerytury. Gordon został zatrudniony, żeby współgrać ze skorumpowanym systemem i odbijać zegar, póki nie nadejdzie jego czas, by odejść. Jim Gordon został jednak niedoceniony. Jego szlachetny charakter wpędza go w konflikt z brudnymi glinami i przekupnymi politykami. Nie mówiąc o tym, że musi poradzić sobie z nieobliczalnym mścicielem bijącym przestępców z Gotham.CLAYFACE"Dzięki" swoim unikalnym rysom twarzy aktor Basil Karlo na zawsze trafił do szufladki jako odtwórca B-klasowych czarnych charakterów. Sfrustrowany ograniczeniami, jakie nałożył wygląd na jego karierę i życie osobiste (beznadziejnie zakochał się w swojej ekranowej partnerce), Karlo postanowił wykorzystać eksperymentalne serum, które miało zmienić jego twarz. Specyfik nie tylko go oszpecił, ale zszargał też resztki jego poczytalności - tworząc tragicznego, szukającego zemsty złoczyńcę Clayface'a.