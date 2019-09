Tego jeszcze nie było! Nicolas Cage na ratunek porwanej świni

Getty Images © Joe Scarnici



Przed Nicolasem Cage'em ) stanie kolejne filmowe wyzwanie. Zagra główną rolę w filmie, do którego zdjęcia właśnie się rozpoczęły. Cage wcieli się w mężczyznę mieszkającego w dziczy stanu Oregon. Kiedy jego ukochana świnia, mistrzyni w wynajdywaniu trufli, zostanie porwane, zrobi wszystko, by ją odzyskać. To będzie od niego wymagało powrotu do Portland i rozliczenia się z przeszłością...W obsadzie filmu jest również Alex Wolff ). Całość wyreżyseruje Michael Sarnoski , który jest również autorem scenariusza.