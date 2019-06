Alyson Hannigan i Ben Schwartz w produkcji Disney+

) i Ben Schwartz ) znaleźli się w obsadzie filmu. Jest to ekranizacja książki dla dzieci Kate DiCamillo pod tytułem "Flora and Ulysses: The Illuminated Adventures".Bohaterką opowieści jest rezolutna i cyniczna 10-latka, która uratowała wiewiórkę przed tragicznym wypadkiem z odkurzaczem. Nie przypuszczała wtedy, że zwierzak odrodzi się jako superbohater o nadwiewiórczej sile i smykałce do poezji. Wspólnie postarają się o odbudowanie nadwątlonych relacji rodzinnych. Schwartz zagrają rodziców Flory. Za kamerą stanie Lena Khan . Scenariusz napisał Brad Copeland Całość powstanie dla platformy Disney+.