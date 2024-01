Serial "Lista śmierci" dostaje prequel. Chris Pratt i Taylor Kitsch w obsadzie

"The Terminal List: Dark Wolf". Co wiemy o serialu?

O seriali "Lista śmierci"

Zwiastun serialu "Lista śmierci"

Spin-off/prequel serialunosi tytuł. Przed rokiem mówiło się, że skupi się on na postaci Bena Edwardsa, którego w oryginale gra Taylor Kitsch Teraz okazuje się, że w serialu pojawi się również James Reece, w którego wciela się Chris Pratt opowie więc wcześniejsze przygody obu bohaterów. Jak daleko w przeszłość cofnie się akcja spin-offu, tego jednak nie wiemy.to ekranizacja powieści "The Terminal List" pióra Jacka Carra Opowiada ona historię Jamesa Reece'a- komandosa Navy SEALS, który jako jedyny z całego oddziału przeżywa zasadzkę w trakcie niebezpiecznej misji. Bohater powraca do domu z głową pełną sprzecznych wspomnień oraz wątpliwości co do tego, kto naprawdę odpowiada za masakrę. Gdy na jaw wychodzą nowe fakty na temat tragedii, życiu Reece'a oraz jego rodziny zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo.Twórcą serialu jest David DiGilio