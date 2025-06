"Księgowy 2" za chwilę na VOD! Znamy datę premiery

"Księgowy 2" wreszcie na platformie Prime Video. Kiedy premiera?

O czym opowiada "Księgowy 2"?

Zwiastun filmu "Księgowy 2"

to film, który zrealizowało należące do Amazonu studio MGM. Amazon jednak postanowił wprowadzić go do kin pod koniec kwietnia.Obraz został ciepło przyjęty przez fanów. Na całym świecie zarobił ponadTeraztrafi na platformę Amazonu Prime Video. Właśnie ogłoszono, że film będzie tam dostępny odi będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich posiadających subskrypcję Prime.Christian Wolff ( Ben Affleck ) to człowiek z wyjątkowym talentem do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek. Gdy jego stary znajomy zostaje brutalnie zamordowany, pozostawiając tajemniczą wiadomość: "znajdź księgowego", Wolff nie ma wyjścia – musi wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedząc, że standardowe metody nie wystarczą, sięga po pomoc swojego dawno niewidzianego, ale niezwykle niebezpiecznego brata, Braxa ( Jon Bernthal ). Razem, z zastępcą dyrektora skarbu USA, Marybeth Mediną ( Cynthia Addai-Robinson ), odkrywają mroczny i śmiertelny spisek. Teraz są na celowniku bezwzględnej grupy zabójców, która zrobi wszystko, by ich uciszyć i zachować swoje tajemnice w cieniu.Obraz wyreżyserował Gavin O'Connor