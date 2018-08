Ankieta - wybieramy najciekawszą premierę kinową tego lata

Tegoroczne lato obfituje z gorące kinowe hity oraz fantastyczne nagrody od Cinema City! Razem zapraszamy do głosowania w ankiecie na najbardziej interesującą premierę tego lata, do oglądania kolejnych tytułów i do rejestracji w loterii, gdzie czeka ponad milion nagród.W ankiecie możecie wziąć udział TUTAJ Trwa letnia loteria Cinema City. Weź udział w zabawie i zgarniaj nagrody! Tego lata to Ty możesz zostać właścicielem Jeepa Renegade, pojechać na niesamowitą wycieczkę, odjechać fantastycznym rowerem lub pójść do kina całkowicie za darmo. Ponad milion niezwykłych nagród czeka na Ciebie. Zasady są proste – kup bilet na seans w Cinema City i wygraj, bo KAŻDY bilet wygrywa! Szczegóły w kasach kin oraz na stronie www.cinema-city.pl/kazdy-bilet-wygrywa Kupiłeś bilet? Sprawdź go! Na wszystkich biletach zakupionych od 1 lipca znaleźć można unikalny kod, który należy zarejestrować na stronie www.kazdybiletwygrywa.pl i... zaraz po tym przekonać się co wygrałeś!Każdy bilet to nagroda! Tego lata masz szansę zgarnąć wyjątkowe nagrody: JEEPa RENEGADE, WYCIECZKI, BONY PALIWOWE, ROWERY, KARTY UNLIMITED, BILETY NA FILM, POPCORN, PRZEKĄSKI KINOWE i wiele, wiele innych! Któraś z tych nagród na pewno będzie Twoja, jeśli masz bilet do Cinema City.Jedna nagroda? Nie w Cinema City! Tutaj jeden bilet, to jedna nagroda. Kupiłeś 5 biletów? Zdobywasz 5 nagród! Sam decydujesz ile z ponad miliona nagród trafi właśnie do Ciebie.Kino to wspaniała propozycja na spędzenie gorącego, letniego wieczoru w gronie najbliższych, zwłaszcza że w najbliższych tygodniach w Cinema City same hity! Na ekranach można obejrzeć między innymi: kontynuację kultowego już hitu Disneya, przebojową komedię Jeremym Rennerem w roli głównej, kipiący akcją Dwayne'em Johnsonem , gwiazdą seriiczy, czyli druga część przebojowego musicalu z Meryl Streep Gotowy na zabawę? TAK SIĘ SKŁADA, ŻE WYGRYWASZ! Przekonaj się co kryje Twój bilet! Przyjdź do kina i zostań szczęściarzem.Loteria trwa od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. lub do wyczerpania puli nagród natychmiastowych 1 000 146 szt. Zasady i regulamin na www.cinema-city.pl/kazdy-bilet-wygrywa Więcej informacji na www.cinema-city.pl oraz www.kazdybiletwygrywa.pl