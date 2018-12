Ankieta - wybieramy najsympatyczniejszego milionera

Kto z Was nie pamięta Jaya Gatsbyego w bezbłędnym wykonaniu Leonardo Di Caprio ? Czy ten uroczy milioner z powieści Francisa Scotta Fitzgeralda wzbudza w Was większą zazdrość czy sympatię?Zapraszamy do ankiety, w której możesz wybrać swojego ulubionego filmowego milionera. Czy będzie to Wielki Gatsby, Bruce Wayne, Tony Stark, Jordan Belfort, a może nasz polski Stefan "Siara" Siarzewski?Kto Twoim zdaniem zasługuje na miano najsympatyczniejszego?W temacie finansowych sukcesów przygotowaliśmy również QUIZ , w którym możecie sprawdzić swoją wiedzę na temat światowego Box Office'u. Czy rozpoznasz wszystkie najbardziej dochodowe produkcje ostatnich 20 lat?