Aplikacja Huawei Video ułatwia oglądanie filmów na smartfonach

Na polskim rynku pojawiła się nowa usługa – Huawei Video, która pozwoli użytkownikom korzystać z bezpłatnych i odpłatnych treści wideo, konkretnie z filmów oraz programów informacyjnych, naukowych i rozrywkowych.Zacznij korzystać już dzisiaj. Sprawdź TUTAJ Z treści zamieszczonych w Huawei Video można korzystać w elastyczny sposób – poprzez subskrypcję lub jednorazowe wypożyczanie. Można też oglądać darmowe treści, które będą dostępne po wejściu w aplikację. Najnowsze produkcje kinowe będzie można wypożyczać na 48 godzin bez konieczności subskrybowania usługi.W 2020 roku Huawei powiększyło ofertę o ponad 50 000 nowych tytułów, w tym 30 000 treści bezpłatnych. Co tydzień biblioteka będzie uzupełniania o nowe tytuły – międzynarodowe i lokalne seriale, hity kinowe, sport, filmy dokumentalne oraz krótkie wideo.W bibliotece Huawei Video można znaleźć treści dostarczane przez międzynarodowych i europejskich dostawców rozrywki takich jak:- Rakuten TV – jedna z wiodących w Europie platform "wideo na życzenie";- FilmBox – jeden z największych serwisów z filmami;- BBC News – globalny serwis informacyjny;- BazaarTV – platforma z filmami o modzie;- STINGRAY – wieloplatformowy serwis muzyczny transmitujący koncerty;- DailyMotion – serwis internetowy umożliwiający prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji;- ToonGoggles – serwis z ponad 5 tysiącami kreskówek dla dzieci;- The Explorers – filmy dokumentalne w 4K.Interfejs Hawei Video został zaprojektowany z myślą o osobach oglądających treści na smartfonach, a dzięki wygodnym konfiguracjom i zakładce "Ulubione", pozwala użytkownikowi spersonalizować i dostosować kolejność kanałów, które ogląda najczęściej. Usługa umożliwia również użytkownikom pobieranie i oglądanie treści offline. Stali widzowie Huawei Video będą mogli liczyć na dostęp do ekskluzywnych filmów VIP oraz zniżki na nowe i istniejące hity kinowe.