Apple chce się liczyć w walce o Oscary

Na stronach Filmwebu od dłuższego czasu informujemy o filmowych i serialowych planach Apple'a. Gigant technologiczny zamierza ostro wkroczyć na rynek. A teraz okazuje się, że chce również walczyć o uznanie krytyków i najważniejsze branżowe nagrody. W tym celu Apple podpisał wieloletni kontrakt z niezależną wytwórnią A24.Na mocy kontraktu A24 zobowiązało się do realizacji sporej liczby filmów specjalnie dla Apple'a. Wartość umowy nie jest znana, ale wiadomo, że jeden z najpotężniejszych koncernów świata zamierza przeznaczyć na rozwój własnej biblioteki medialnej gigantyczne pieniądze. Budżet tylko serialowych produkcji wynosi miliard dolarów.A24 to jeden z najważniejszych graczy na rynku produkcji niszowych. Ich filmy zazwyczaj zbyt wiele nie zarabiają w kinach, ale stają się tytułami walczącymi o najważniejsze nagrody. A24 miało swój udział w realizacji takich obrazów, jak:Czy Apple pójdzie drogą Amazonu i będzie wprowadzać filmy normalnie do kin, czy też wybierze model Netfliksa i ignorowania kin (z nielicznymi wyjątkami)? Tego na razie nie wiadomo.