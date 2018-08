Asia Argento zapłaci mężczyźnie, którego miała molestować

Getty Images © Andreas Rentz



Jak podaje gazeta "New York Times", Asia Argento postanowiła zapłacić muzykowi, który twierdził, że aktorka go molestowała seksualnie. Chodzi o sprawę Jimmy'ego Bennetta, a do zdarzenia doszło w 2013 roku, w dniu 17. urodzin piosenkarza. Argento miała wtedy 37 lat.Bennett zamierzał pozwać Argento . Swoje cierpienie emocjonalne, które miało wpłynąć na jego życie zawodowe i skutkować utratą części dochodów, wyceniał na 3,5 mln dolarów. Według "New York Timesa" otrzyma jednak od aktorki tylko 380 tysięcy dolarów. W zamian zgodził się przekazać jej zdjęcie ich dwojga w łóżku z dnia, kiedy doszło do molestowania, a które miało być dowodem w sprawie.Oficjalnie ani Bennett ani Argento , która sama jesienią ubiegłego roku ujawniła, że była ofiarą gwałtu dokonanego przez Harveya Weinsteina , oficjalnie nie komentują sprawy.