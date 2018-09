Argento zapowiada "2. fazę" #metoo i oskarża Bennetta

Getty Images © Gareth Cattermole



- zapowiada oskarżona o seks z nieletnim Asia Argento i atakuje swojego oskarżyciela. Jak pytają informujący o sprawie dziennikarze portalu Deadline: Druga faza? To jeszcze poważny ruch społeczny czy kinowe uniwersum Marvela?Z oświadczenia prawnika aktorki, Marka Jaya Hellera, wynika, że to Argento została zmuszona przez Bennetta do seksu, a nie na odwrót. Aktorka, która najpierw zaprzeczała, jakoby doszło do stosunku, a po wycieku zdjęć, na których uśmiechnięci leżeli w łóżku, nie skomentowała sprawy publicznie, teraz ruszyła do kontrofensywy:Twierdzi również, że postanowiła nie oskarżać go wcześniej o napaść na tle seksualnym, jednak nie podała przyczyn tej decyzji.Heller poinformował, że ugoda, którą Argento zawarła wcześniej z Bennettem, miała na celu powstrzymanie go przed szantażem. Aktorka twierdzi, że Bennett próbował podobnej praktyki w czasie jej związku ze zmarłym Anthonym Bourdainem , zaś ten ostatni, obawiając się o reputację kobiety, postanowił zapłacić chłopakowi. Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w 2013 roku, w dniu 17. urodzin piosenkarza. Argento miała wtedy 37 lat. Bennett zamierzał pozwać Argento za swoje cierpienie emocjonalne, które miało wpłynąć na jego życie zawodowe i skutkować utratą części dochodów, wycenianych na 3,5 mln dolarów. Według "New York Timesa" otrzymał jednak od aktorki tylko 380 tysięcy dolarów. W zamian zgodził się przekazać jej zdjęcie ich dwojga w łóżku z dnia, kiedy doszło do molestowania, a które miało być dowodem w sprawie.A na czym ma polegać druga faza ruchu #metoo? Argento zaapelowała, by kobiety podążyły jej śladem i opowiedziały o swoich przeżyciach, nie ukrywając żadnych szczegółów ze swojej przeszłości - nawet, jeśli są one dla nich wyjątkowo bolesne i staną się przedmiotem najróżniejszych teorii.